William e Harry, la regina Elisabetta contribuì all'astio tra i due fratelli: ecco perché

«Harry può morire in battaglia, William no, è troppo importante»: la decisione dell'ex sovrana durante la guerra in Afghanistan

Amore di nonna, non di regina. L’ex sovrana contribuì a suo tempo a inasprire i rapporti tra i due fratelli William e Harry, confermando in quest’ultimo la sensazione di avere sempre qualcosa in meno del primogenito di Carlo e Diana. Ma vediamo meglio di che si tratta.

La rivelazione inaspettata

L’ex comandante in capo dell’esercito britannico, sir Mike Jackson ha raccontato l’episodio in un documentario che andrà in onda a fine mese sulla rete Itv: «Harry può morire in battaglia, William no, è troppo importante» gli avrebbe detto la regina Elisabetta. In quell’occasione, l’ex sovrana e il comandante stavano discutendo sul possibile arruolamento dei principi per la guerra in Afghanistan. «È stato deciso che per William, in quanto erede al trono, il rischio era troppo grande. Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile» ha riportato Jackson continuando a ricordare le parole della regina.

Harry «la ruota di scorta»

Il trattamento differente – sulla carta giustificato – riservato ai due principi ha consolidato l’astio già esistente tra i due fratelli William e Harry, portando quest’ultimo a sentirsi uno «spare» (ovvero un «ricambio», da qui anche la scelta del titolo della sua biografia). L’ex capo dei servizi segreti, sir John Scarlett, ha dichiarato: «La regina aveva la totale autorizzazione per tutto. Aveva accesso completo a un’eccezionale quantità di informazioni per più tempo di chiunque altro. Era molto, molto discreta e del tutto al corrente dei dettagli. Ricordo di aver pensato: wow, sua maestà ne sa più di noi!». La sovrana pertanto, sempre estremamente informata sui rischi della guerra, aveva scelto di “sacrificare” il secondogenito dei figli Carlo. Sua scelte, doveri altrui. Fino ai suoi nipoti. Fino alla fine.