William ed Harry, la prima telefonata dopo la morte del nonno Filippo: “Una famiglia unita”

Il Principe Harry e suo fratello William si rivedranno per la prima volta - dopo circa 1 anno - al funerale del loro nonno, il Principe Filippo.

Dopo la scomparsa del Principe Filippo, il Principe William e suo fratello Harry non si sarebbero ancora visti, ma avrebbero parlato per telefono.

William ed Harry: la morte del Principe Filippo

Nonostante Harry sia partito quasi immediatamente alla notizia della scomparsa di suo nonno, il Principe Filippo, lui e il Principe William non si sarebbero ancora incontrati.

Nei mesi scorsi i due fratelli avevano avuto alcuni scontri per via della decisione di Harry di dire addio ai titoli nobiliari, e inoltre per ciò che lui e sua moglie Meghan hanno detto nella loro controversa intervista da Oprah Winfrey.

Per l’ultimo saluto al nonno, Principe di Edimburgo, i due fratelli metteranno da parte i loro dissapori per sostenere la Regina e il resto della famiglia: “Tutta l’attenzione sarà concentrata sulla regina.

Nessuna eccezione. Una famiglia unita”, ha fatto sapere una fonte vicina ai due principi dopo la telefonata tra loro intercorsa. I due si vedranno dunque per la prima volta – dopo circa un anno di lontananza – al funerale del Principe Filippo, che verrà officiato il 17 aprile nella chiesa di St George, alla presenza di 30 persone (tra i familiari più intimi). Meghan Markle, moglie di Harry, sarà assente al funerale a causa della sua seconda gravidanza.