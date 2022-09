Zaniolo a sorpresa canta “Grazie Roma” al concerto di Venditti e De Gregori

Nicolò Zaniolo ha chiuso anche simbolicamente la sessione estiva del calciomercato cantando "Grazie Roma" con Venditti e De Gregori

Protagonista della cronaca impazzita della sessione del calciomercato estivo che lo volevano prossimo al passaggio alla Juventus, Nicolò Zaniolo ha chiuso anche simbolicamente la questione cantando “Grazie Roma” con Venditti e De Gregori

Zaniolo, dal passaggio alla juve a …”Grazie Roma”

Il suo nome è stato uno dei più menzionati nella folle cronaca del calciomercato estivo. In base a quanto ripetevano ossessivamente molti media del settore , il suo passaggio alla juventus appariva ormai solo una questione di tempo. O meglio, di cifre.

Invece ieri sera – quasi in coincidenza con la chiusura della sessione estiva del calciomercato – il numero 22 della Roma era presente al concerto di Venditti e De Gregori all’Auditorium del Parco Della Musica a cantare con gli artisti “Grazie Roma“.

Il video fa il giro dei social

Inutile dire che il video della sua esibizione – con tanto di tutore alla spalla a causa dell’infortunio rimediato contro la Cremonese – è diventato in breve tempo virale sui social. Scatenando l’entusiasmo dei tifosi giallorossi – che l’amore per Zaniolo lo non lo hanno fatto venire meno neanche nei giorni concitati del calciomercato – ma anche l’ilarità nei confronti di chi dava per sicuro il suo passaggio alla Juventus.

Ecco la clip, già diventata virale su Twitter.

Zaniolo al concerto di Venditti e De Gregori che canta Grazie Roma sul palco CHIUDETE TUTTO pic.twitter.com/ABgOGUbkxH — 🔺Bighi🔻 (@BighiTheKid) September 2, 2022

La “bomba” di mercato di Ezio Greggio

Uno su tutti, Ezio Greggio che sui social aveva sganciato la sua “bomba di mercato” scrivendo in tweet di luglio : “”Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (fonte certa)”.

Se al noto conduttore televisivo tifoso della Juve possiamo perdonare tutto considerata la proverbiale simpatia, diversa la questione per quanto riguarda tutti quei giornali che sul passaggio del giovane talento alla Juve hanno scritto titoli in prima pagina per tutta l’estate.

Tiago Pinto: “Zaniolo mai vicino alla partenza”

Ci ha pensato infatti il dirigente della Roma, Tiago Pinto a mettere fine alla questione affermando, a margine della chiusura del calciomercato che “Zaniolo non è mai stato un problema, né vicino alla partenza”. Anticipando anche eventuali speculazioni in ordine al prossimo rinnovo di contratto.

“Rientrerò tra una o due settimane”

La sua esibizione a sorpresa nel concerto di Venditti e De Gregori sembra davvero la migliore conclusione della vicenda, con quella che sembra una vera dichiarazione d’amore per i colori che indossa sul campo di calcio. “Questa sera abbiamo un ospite speciale, questa canzone la canteremo con lui e per lui” ha affermato Venditti nell’annunciarlo al pubblico con riferimento all’infortunio alla spalla. “Rientrerò tra una o due settimane” ha rassicurato l’attaccante giallorosso al pubblico in visibilio.