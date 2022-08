Il Tottenham vuole Zaniolo, ma per ora l’offerta è bassa, resta a Roma

Offerta di Conte per Zaniolo, ma è troppo bassa, per ora resta con Mou

Soffia forte anche a Roma il vento della Premier League: il Tottenham sembra voler fare sul serio per Nicolò Zaniolo, ma l’offerta attuale è stata al momento giudicata insufficiente dalla dirigenza giallorossa che per ora regge, ma non è detto che l’affare non si sblocchi nel caso di una maxi offerta.

Offerta bassa del Tottenham, per ora Zaniolo resta a Roma

Al momento il giovane trequartista sembra destinato a rimanere nella Capitale, vista anche l’offerta al ribasso degli Spurs: un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, decisamente troppo poco per fare titubare Mourinho ed i suoi, anche se il reparto offensivo sembra decisamente più affollato di quello difensivo, per cui servirebbe fare uno step ulteriore in fatto di qualità e personalità.

Dopo aver resistito alla corte della Juventus dunque, Zaniolo sembra aver resistito anche alla squadra di Conte, anche perché è ormai noto che il giovane abbia instaurato un rapporto profondo ed intenso con la città e la tifoseria, e solo di mala voglia la lascerebbe in questo momento. Non da poco sarà valso anche l’arrivo di Dybala in rosa, i due sono stati ritratti a parlare fin dalla sera di presentazione del nuovo ventuno giallorosso, e chissà che, sulle ali del rapporto dei due fantasisti, la Roma di Mou non prenda il volo nella prossima stagione.