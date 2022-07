Zanzare in casa: come proteggersi naturalmente senza rischi

Gli oli essenziali a base di lavanda, ma anche svuotare i sottovasi di acqua sono le possibili soluzioni che permettono di scacciare le zanzare.

Durante la notte, può capitare di sentire un ronzio difficile da scacciare e da allontanare. Un ronzio che proviene da ospiti sgraditi, quali le zanzare che sono giunte in casa. Per allontanarle e dormire sonni tranquilli, è necessario proteggersi adottando i giusto consigli e suggerimenti validi per vivere la casa in modo tranquillo.

Zanzare in casa

Solitamente giungono in casa da una porta o una finestra che è stata lasciata aperta e disturbano con il loro terribile ronzio. In base a dei dati e delle ricerche che sono state fornite, sono ben 65 le specie di zanzare esistenti in natura e l’estate, complice anche il caldo e l’umidità, è sicuramente la stagione preferita per cui entrano in casa sempre più spesso.

I secchi, i sottovasi, ma anche qualsiasi altro luogo della casa dove vi sia acqua stagnante è sicuramente l’habitat perfetto perché qui possono deporre e depositare le uova. I secchi lasciati in luoghi umidi e tranquilli sono un habitat perfetto e qui cominciano a deporre le uova da dove nasceranno le larve.

Chiunque possieda una pianta in balcone o anche sul davanzale di casa sa benissimo che i sottovasi sono i luoghi dove vanno a depositarsi. I piccoli contenitori come le lattine sono le giuste alcove dove le zanzare vanno a nidificare in casa. Sulle tende, nei vetri o anche nelle vicinanze di una finestra si possono trovare questi insetti fastidiosi.

Si possono poi trovare in alcuni luoghi della casa maggiormente frequentati dal momento che percepiscono l’anidride carbonica che si emana con la respirazione per cui possono agire arrivando a pungerci. Le zanzare agiscono molto anche durante la notte in modo indisturbato arrivando a pungere e causare dei pomfi sulle braccia o le gambe.

Zanzare in casa: cosa fare

La presenza delle zanzare può essere un vero e proprio incubo non solo durante le giornate d’estate, ma anche nelle notti quando tendono ad agire in maniera indisturbata. Per provare ad allontanarle e dormire sonni tranquilli, è possibile optare per delle soluzioni naturali che possono sicuramente funzionare e aiutare.

Gli oli essenziali a base di limone, lavanda e geranio sono repellenti naturali che agiscono nella maniera giusta contro questi insetti dal momento che li disorientano per cui entrano in uno stato confusionale che fa in modo di tenerle alla giusta distanza dagli esseri umani. In questo caso, bisogna diluire questi oli con un po’ di acqua per poi posizionare i contenitori in alcune stanze della casa.

Sono oli che non solo aiutano ad allontanarle definitivamente, ma permettono anche di dare alla propria casa un profumo fresco e sicuramente piacevole, mal tollerato dalle zanzare. Ci sono poi delle piante come la menta, il basilico e la lavanda, che se posizionate sulla finestra, fungono come una barriera e le allontanano.

Eliminare l’acqua stagnante dai vasi o sottovasi delle piante che si ha in casa permette di scacciarle in modo che non giungano a depositare le uova in questi luoghi. Lasciare chiuse le finestre o le porte, insieme anche a una pulizia maggiore degli ambienti, evitando di lasciare aperti i barattoli, aiuta a non avvicinarle e godersi la tranquillità dell’ambiente domestico.

