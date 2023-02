Zelensky a Sanremo con un testo letto da Amadeus, Rai: "Richiesta arrivata dall'ambasciatore"

Il presidente ucraino Zelensky non comparirà in video a Sanremo 2023, leggerà solo un testo: lo ha annunciato il direttore dell’Intrattenimento Coletta.

Non ci sarà alcun messaggio video del presidente ucraino, Volodomir Zelensky, al Festival di Sanremo. Invierà un breve testo scritto che verrà letto. A renderlo noto è stato il direttore dell’Intrattenimento, Stefano Coletta. Anche il presentatore, Amadeus, ha rivelato che:

«Lo stesso presidente non aveva detto “sarò in presenza o in video”. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l’ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston».