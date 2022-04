Zelensky duro contro Putin: "La Russia considera il gas e qualsiasi commercio come un’arma". E intanto l'Ucraina perde 600 miliardi per colpa della guerra.

Il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di aver attuato un ricatto energetico contro l’Europa in risposta alle sanzioni per la guerra.

«Nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia. Mosca ha messo in atto un ricatto energetico che deriva dall’uso di gas e commercio come armi».

Queste le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, recitate in un discorso alla nazione fatto nelle scorse ore. Ancora, ha parlato poi della decisione di Mosca di interrompere le forniture di gas in alcuni Stati, e di quali potrebbero essere le prossime mosse di Putin:

«La decisione di interrompere le forniture di gas a Polonia e Bulgaria è un altro argomento a favore del fatto che nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia. (Putin, ndr) Sta solo aspettando il momento in cui l’una o l’altra area commerciale può essere utilizzata. Per ricattare politicamente gli europei. O per rafforzare la macchina militare russa, che vede come obiettivo un’Europa unita».