Zelensky vuole Biden a Kiev e profetizza: "Alla fine la Russia non troverà più soldati"

Zelensky vuole Biden a Kiev e profetizza: "Alla fine la Russia non troverà p...

Zelensky vuole Biden a Kiev e profetizza: "Alla fine la Russia non troverà p...

Zelensky vuole Biden a Kiev e profetizza: "Alla fine la Russia non troverà p...

Su Telegram Volodymyr Zelensky annuncia che vorrebbe Joe Biden a Kiev e sulla guerra profetizza: "Alla fine la Russia non troverà più soldati"

Volodymyr Zelensky vuole Joe Biden in visita a Kiev e intanti profetizza: “Alla fine la Russia nn troverà più soldati“.

Il presidente dell’Ucraina si dice fiducioso dell’effetto combinato aiuti Nato-campagna di primavera e lo ha scritto sul suo canale Telegram. Ha detto Zelensky in ordine al destino delle truppe di Vladimir Putin: “Dobbiamo fare in modo che questa primavera si avverta davvero che l’Ucraina si stia muovendo verso la vittoria”.

“Alla fine la Russia non troverà più soldati”

E ancora: “Questo vale per l’addestramento delle nostre forze di difesa, la fornitura di armi per il nostro Paese e la nostra iniziativa strategica nella guerra.

Qualsiasi tentativo da parte della Russia di riprendere l’iniziativa deve essere contrastato. Sono fiducioso, lo faremo”. Poi Zekensky ha spiegato: “Il nemico sta già perdendo così tanti uomini, così tante risorse che presto sarà difficile trovare, ad esempio, un soldato in tutta la Russia. E il nostro compito “è assicurarci che ci sia sempre meno desiderio di mantenere i territori ucraini sotto occupazione”.

Il grazie del presidente ai “nostri guerrieri”

“La liberazione della nostra terra è l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno. La chiosa è stata un ringraziamento alle truppe: “Voglio ringraziare i nostri guerrieri. Ogni giorno la vostra difesa ci permette di preparare la futura liberazione delle nostre città e comunità. Non possiamo lasciare una sola possibilità a tutti gli occupanti. E non lo faremo”.