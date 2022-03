Zenzero dimagrante: come abbinarlo alla dieta

Lo zenzero dimagrante è una pianta che si consuma anche come spuntino spezza fame per non abbuffarsi ai pasti e quindi riuscire a dimagrire rapidamente

Lo zenzero è una pianta che si usa in cucina per insaporire i piatti e dare un aroma diverso alle pietanze. Forse non tutti sanno che questa pianta è molto utile anche per dimagrire e perdere i chili di troppo. Cerchiamo di capire come abbinare lo zenzero dimagrante alla dieta e tutte le proprietà di questo prodotto.

Zenzero dimagrante

Una pianta che si usa da sempre nella cucina asiatica per dare maggiore sapore ai piatti, a pietanze dolci e salate. Lo zenzero dimagrante si può consumare anche all’interno di un regime ipocalorico e ben bilanciato, dal momento che aiuta a perdere i chili in eccesso in modo sano e naturale. Per poter sfruttare al meglio tutti i benefici, si consiglia di consumarne dai 10 ai 30 grammi al giorno.

Si può consumare sia da solo che abbinato ad altri alimenti per poter dimagrire e perdere peso in eccesso. Considerando le proprietà dimagranti dello zenzero, è possibile abbinarlo alla dieta in vari modi, preparando un decotto da bere al mattino a digiuno o nel tardo pomeriggio. Per ottenere maggiori benefici è consigliabile berne almeno due tazze al giorno.

Nell’infusione è possibile aggiungere anche del succo di limone e un po’ di cannella in che modo che risulti più gustoso e facile da bere. Si può preparare una tisana aggiungendo delle fettine di zenzero e un po’ di cannella. Si mette poi il liquido nella bottiglia per poterla consumare più volte durante la giornata.

Si possono anche mangiare due o tre pezzetti di zenzero dimagrante durante la giornata per agevolare il dimagrimento e godere di tutti i benefici di questo alimento considerato molto utile nella lotta ai chili di troppo. Ha un gusto molto forte e piccante, oltre a essere ottimo come spuntino spezza fame per evitare di abbuffarsi ai pasti.

Zenzero dimagrante: proprietà

Un alimento che non ha particolari controindicazioni e che non causa effetti collaterali, anche se è bene non abusarne in maniera eccessiva. Lo zenzero dimagrante è considerato un ottimo alleato della perdita dei chili in eccesso dal momento che è un alimento brucia grassi in quanto aiuta a ridurre l’accumulo di adipe nelle zone più critiche del corpo.

Un alimento detox, quindi un alleato nel processo di dimagrimento. Basta inserirlo all’interno di programma alimentare seguendo una dieta bilanciata e attenta e facendo un po’ di attività fisica in modo da ottenere tutti i benefici di questo alimento. Oltre ad aiutare nella lotta ai chili di troppo, ha proprietà digestive e antinfiammatorie.

Regola ed equilibra il transito intestinale proteggendo sia la flora batterica che la mucosa gastrica ed è un ottimo antiossidante naturale. Come già detto, risulta essere un ottimo spezza fame dal momento che sazia e aiuta anche ad avere una buona digestione in modo da stimolare l’eliminazione di tutti quei gas e tossine per ottenere la pancia piatta e un addome tonico.

Nel 2012 è stato fatto anche uno studio in merito alle proprietà dello zenzero dimagrante. In questo studio realizzato da esperti del settore è emerso che questo alimento aumenta la termogenesi e quindi l’aumento del metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente. Assumerne almeno 5 grammi al giorno aiuta a ridurre l’indice di massa corporea.

Zenzero dimagrante: integratore

