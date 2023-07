Vacanze ai Caraibi per la Zia d’Italia, Mara Venier. La conduttrice Rai si è rifugiata nel suo buon retiro con l’inseparabile marito Nicola Carraro. Momenti di relax a Santo Domingo, prima di tornare al centro degli studi televisivi delle domeniche romane.

Il video romantico per Zia Mara Venier

Con turbante floreale e pareo nero avanza sul viale della villa con paso adelante e caliente. Mara esclama: “¡Hola!”. A quel punto il marito Nicola Carraro finge di non riconoscerla, e commenta: “È lei, o non è lei? A me sembra una brasileira, o una dominicana…”. Mara Venier si avvicina alla telecamera del cellulare e sorride: “Sono io, la zia!”. Infine lui le scioglie il sorriso con un romantico: “Sei bellissima”.

Il video condiviso da Nicola mostra una coppia che sembra in eterna luna di miele. Innamoratissimi più che mai, contagiano con la loro positività.

La “bella dominicana” si mostra rilassata, felice, abbronzata, lieta di trascorrere le vacanze con marito, nipote Claudio e adorata figlia Elisabetta, come consuetudine a Santo Domingo. Di fatto un buonissimo ritiro, viste le temperature più dolci rispetto a quelle che stanno infiammando l’estate italiana.

La bella “dominicana” si rilassa nella loro meravigliosa villa con piscina, in attesa dell’altra Domenica, quella che dal prossimo ottobre andrà in onda su RaiUno. Forse l’ultima Domenica In per Zia Mara.