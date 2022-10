Zio ucciso a colpi di pistola dal nipote 24enne dopo una lite familiare

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato per aver ucciso a colpi di pistola lo zio, al culmine di un litigio. Il fatto è accaduto a Palagonia.

Un ragazzo di 24 anni, di Palagonia, nel Catanese, ha ucciso lo zio con due colpi di pistola, al culmine di una lite. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di giovedì 20 ottobre in un’abitazione in contrada Vanghella, zona isolata del comune. Nella serata è stato chiesto l’intervento del 118 per il ferimento di un uomo. Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato il corpo del 43enne senza vita, a terra.

Accanto al cadavere c’era l’arma del delitto.

La dinamica dell’omicidio

Secondo quanto ricostruito, all’interno del rudere sarebbe scoppiata una lite di famiglia, degenerata quando la vittima ha puntato la pistola contro il nipote. Il giovane, per difendersi, avrebbe strappato l’arma dalle mani dello zio e gli avrebbe sparato. Non è chiaro se vi siano altre persone coinvolte nel litigio o che abbiano aiutato il giovane a scappare.

I Carabinieri hanno ricostruito i fatti anche grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze. Il giovane è stato portato presso la casa circondariale di Caltagirone.