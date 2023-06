Il 53enne era stato arrestato perché in passato aveva molestato 10 donne fermandole per strada. Dopo qualche tempo, però, l’uomo è tornato in libertà e ne ha aprofittato per provare a violentare un’altra donna.

Monza, uomo condannato per 10 molestie sessuali esce dal carcere: prova a violentare una donna

Per il 53enne sono nuovamente scattate le manette dopo che a Vimercate, paese nei pressi di Monza e non lontano da Milano, ha provato nuovamente a violentare una donna. L’uomo non era affatto nuovo a questo tipo di reato, essendo già stato in carcere per altre 10 molestie verso donne che, come quest’ultima, stavano tranquillamente passeggiando per strada. La vittima, una 50enne, è stata raggiunta alle spalle e palpeggiata. Nel tentativo di divincolarsi è finita a terra, ferendosi leggermente: i medici le hanno dato una prognosi di 4 giorni.

L’arresto del 53enne: torna in carcere

Mentre sul posto stavano arrivando i carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga, nascondendosi nella sua automobile parcheggiata poco distante. Per i miltari dell’Arma è stato facile raggiungerlo e arrestarlo nuovamente. Il 53enne ora tornerà in carcere.