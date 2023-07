"18 anni di noi": il commonte post di Elisabetta Ferracini per il marito scomparso

Attraverso i social Elisabetta Ferracini ha pubblicato un commovente messaggio dedicato al marito Pier Francesco Forleo, scomparso appena un mese fa.

Elisabetta Ferracini: il marito scomparso

Proprio oggi Elisabetta Ferracini avrebbe festeggiato con Pier Francesco Forleo il suo 18esimo anno di matrimonio ma il dirigente Mediaset è scomparso un mese fa a causa di un male fulmineo e incurabile. “18 anni di noi”, ha scritto la figlia di Mara Venier condividendo una tenera foto di uno dei momenti da lei trascorsi insieme al marito, e che non ha mancato di commuovere coloro che lo avevano conosciuto. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio e la loro solidarietà verso la figlia di Mara Venier, che finora ha cercato di vivere il suo enorme dolore con il massimo riserbo.

Lei e Pier Francesco Forleo sono stati insieme per oltre 18 anni e il compianto marito del volto tv aveva cresciuto come fosse figlio suo Giulio Longari, il figlio che la conduttrice ha avuto durante una sua precedente relazione. In questi giorni di enorme dolore anche Mara Venier ha espresso il suo cordoglio verso il genero scomparso e a cui lei stessa ha ammesso di aver voluto bene come a un figlio.