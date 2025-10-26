Un giovane di appena 19 anni stroncato da un malore improvviso: la piccola comunità di Masotti, a Serravalle Pistoiese, è sconvolta da una tragedia che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il ragazzo è stato trovato morto nella sua abitazione dal fratellino minore, lasciando familiari, amici e vicini in uno stato di incredulità e dolore profondo.

Tragedia improvvisa a Masotti: giovane trovato morto in casa

Un dramma ha colpito la tranquilla frazione di Masotti, a Serravalle Pistoiese, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Flavio Saraci, appena 19 anni, sarebbe stato scoperto privo di vita nella propria stanza dal fratellino di 10 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore improvviso. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto e intervenuti con il trasporto d’urgenza all’ospedale San Jacopo di Pistoia, non hanno potuto salvare il ragazzo.

La notizia ha lasciato la famiglia e l’intera comunità sotto shock, incapaci di comprendere come un giovane considerato sano e sportivo potesse essere stroncato così rapidamente. La salma si trova ora in ospedale, dove i medici stanno valutando la possibilità di eseguire un’autopsia per chiarire le cause della morte.

Chi era Flavio Saraci: vita e ricordi di un giovane promettente

Figlio di una famiglia di origine albanese, Flavio era nato e cresciuto a Serravalle Pistoiese. Diplomatosi lo scorso anno al liceo scientifico “Filippo Pacini” di Pistoia, indirizzo Scienze Applicate, è ricordato da amici e conoscenti come un ragazzo gentile, riservato e appassionato di sport e palestra.

Alto e atletico, Flavio incarnava energia e vitalità, e nessuno avrebbe immaginato che un malore potesse portarlo via così presto. Il dolore si è rapidamente diffuso tra i coetanei, gli ex compagni di scuola e la comunità albanese locale, mentre la tragedia aggiunge ulteriore sconforto a Masotti, già colpita pochi giorni prima dalla morte di un altro giovane di 17 anni.