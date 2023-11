25 novembre, a Roma e Milano si manifesta contro la violenza sulla donna. Schlein: "Partecipazione straordinaria"

Un solo obiettivo: dire no alla violenza femminile. Da Milano a Roma, sono diverse le città dove sono state organizzate le manifestazioni in occasione del 25 novembre.

Da Milano a Roma, sono state diverse le città nelle quali sono state organizzate le manifestazioni in occasione del 25 novembre. Tra le persone a intervenire dal palco del capoluogo lombardo anche l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. “Una straordinaria partecipazione, piazze strapiene. È un segnale importante, il Paese chiede di fare un passo avanti contro la violenza di genere”, sono state invece le parole della segretaria del PD Elly Schlein che ha pronunciato il suo discorso alla manifestazione di Roma.

25 novembre, manifestazione a Roma e Milano contro la violenza sulla donna. Elly Schlein arrivata al Circo Massimo

Secondo le stime fornite dagli organizzatori dell’evento e riportate dal quotidiano La Repubblica il numero di visitatori giunti nella sola città di Roma, sarebbe di circa mezzo milione: Roma è invasa dalla marea fucsia. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Non una di meno”. La segretaria del PD Elly Schlein è intervenuta al Circo Massimo con il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: “Siamo qui per contrastare l’idea violenta di possesso sulla vita e il corpo delle donne. Siamo qui per questo, per fare la nostra parte ogni giorno”.

Da segnalare che le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato davanti alla sede di Pro Vita di viale Manzini: ‘Voi pro vita, noi pro vibra”, recitava uno striscione. Sul posto sono stati accesi anche dei fumogeni, mentre gli agenti della polizia hanno evitato che la protesta potesse in qualche modo degenerare. I manifestanti si sono alla fine allontanati.