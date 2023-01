30 all’ora in città: dopo Milano anche Roma pronta a rivedere i limiti di velocità, do annuncia l’assessore alla Mobilità ed ai Trasporti Eugenio Patanè per le vie secondarie.

Ha detto l’amministratore capitolino: “Limite di velocità a 30 chilometri orari arriveranno anche a Roma sulle strade secondarie”. Patané lo ha detto commentando la notizia in merito alla decisione del Comune di Milano e del sindaco Beppe Sala. IL tema è l’introduzione di “zone 30′ in tutta la città, centro compreso”.

30 all’ora in città: dopo Milano anche Roma

In una serie di dichiarazioni all’Agi Patané ha spiegato che gli interventi per migliorare la sicurezza stradale nella Capitale sono una priorità per la giunta guidata da Roberto Gualtieri, anche alla luce del dato per cui negli ultimi dieci anni ci sono stati circa 30mila incidenti in città.

Attenzione però: per Roma quei limiti di velocità di 30 kmh verranno inseriti sulle strade secondarie, questo in virtù della particolare pericolosità di alcune di esse come accaduto in Spagna già nel 2021: si tratta di 175 tratti con numeri di incidenti alti.

“Ridurre incidenti e gravità degli stessi”

Ha spiegato l’assessore: “L’obiettivo è ridurre gli incidenti e la gravità con limiti di velocità a 30 chilometri orari quasi ovunque, mentre sulle grandi arterie serviranno manutenzione stradale, ripensamento degli incroci e delle intersezioni più pericolose”.

E poi: “Abbiamo già stanziato le risorse per intervenire sui primi dieci incroci o punti dove avvengono gli incidenti più gravi, ed entro la fine del 2023 interverremo sui primi 75″.