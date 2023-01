A partire dal 2024, le auto a Milano potranno viaggiare con un limite di 30 chilometri all’ora, come stabilito dal Consiglio comunale.

A Milano dal 2024 si viaggerà solo a 30 all’ora

A Milano, a partire dal 2024, le auto dovranno viaggiare con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza che invita il sindaco, Beppe Sala, e la sua giunta a proclamare Milano “Città 30“. Il limite di velocità istituito in ambito urbano sarà di 30 km orari a partire dal 1° gennaio 2024.

Per il momento in Italia solo Bologna ha avviato il percorso per diventare Città 30. Per il progetto è stato stanziato un apposito budget, come si legge nell’ordine del giorno approvato dall’aula di Palazzo Marino.

Ridurre il limite di velocità massimo in città

Imporre un limite di velocità massimo di 30 chilometri orari potrebbe ridurre gli incidenti. “L’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e al contrario l’impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravita’ delle conseguenze” ha spiegato il consigliere Marco Mazzei della Lista Sala.

Nelle città, secondo dati Aci-Istat, avvengono oltre il 70% degli incidenti in Italia e tra le prime cause c’è proprio l’eccesso di velocità. Questi incidenti in ambito urbano provocano il 43,9% dei morti e il 69,7% dei feriti.