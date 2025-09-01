In un’atmosfera da sogno tra templi secolari e colori vivaci, un famoso italiano ha deciso di dire di nuovo “sì”. Lui, 81 anni, e lei, 45, hanno scelto l’India come cornice per celebrare il loro matrimonio bis, unendo tradizione e modernità in una cerimonia che parla di amore senza età. Tra sorrisi, rituali suggestivi e lo sguardo ammirato dei presenti, questa coppia dimostra che il cuore non conosce confini né calendari, e che l’amore può fiorire in ogni stagione della vita.

81 anni e non sentirli: il matrimonio bis in India tra tradizione e amore

Questa estate resterà impressa nei ricordi del celebre alpinista altoatesino Reinhold Messner, che all’età di 81 anni ha celebrato in India il suo secondo matrimonio con Diane Schumacher, 45 anni. Dopo il rito civile del 2021, la coppia ha scelto di rinnovare le proprie promesse con una cerimonia indù, semplice e discreta, in un Paese che entrambi considerano come una seconda casa.

L’evento ha suscitato emozione tra i fan, che hanno espresso il loro affetto attraverso numerosi messaggi. Messner ha voluto ringraziare pubblicamente i sostenitori, sottolineando che il matrimonio in India rappresentava non solo una celebrazione, ma un simbolo di unione e di amore che trascende confini e differenze di età.

“Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione, è stato un simbolo di unione, di amore oltre i confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e la motivazione per il percorso che ci attende”.

Il legame della coppia con l’India ha reso la cerimonia ancora più significativa. Messner ha spiegato di sentirsi a casa sia in Alto Adige che in Asia, soprattutto in India, dove cultura e umiltà lo hanno profondamente colpito.

Il matrimonio bis in India tra tradizione e amore: la cerimonia senza invitati

La cerimonia, senza invitati e con gli sposi a piedi nudi sotto un baldacchino, vestiti con abiti tradizionali bianchi e collane di fiori, ha rappresentato un momento di intimità e di condivisione autentica tra i due. Ma la quiete è solo una tappa: nelle prossime settimane, Messner e la moglie si dirigeranno in Pakistan, sulle montagne che hanno segnato la sua vita.

“Lì, in India, ci siamo scambiati nuovamente le promesse matrimoniali. È stato magico, mistico. Solo noi due. Perché insieme, nella solitudine, diamo il meglio di noi. Ci piacciono le persone, ci piace la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda”.

L’alpinista visiterà Nanga Parbat e Leila Peak, accompagnando Diane alla scoperta di terre, culture e persone che fanno parte della sua storia, comprese le scuole costruite grazie alla sua fondazione. Il viaggio unisce così memoria, gratitudine e passione per l’avventura.