94enne salva la vicina di casa dallo stupro: sente le sue urla e interviene con una scacciacani

Un uomo di 94 anni ha salvato la sua vicina di casa dallo stupro. Ha sentito le sue urla e ha avuto la lucidità di prendere la pistola scacciacani e fare irruzione nell’appartamento accanto al suo. L’anziano ha sventato una rapina e una violenza sessuale da parte di un extracomunitario e ha raccontato quello che è accaduto al Corriere della Sera. L’uomo, siciliano di Ragusa, abita a Milano dal 1958, dove è stato impiegato nei quadri dirigenziali di un ente privato. “L’ho sentita gridare sono uscito e l’ho vista seduta per terra sul pianerottolo vicino alla porta, disperata, con la faccia insanguinata che ripeteva: ‘È ancora dentro, è ancora dentro’. Mentre arrivavano altri inquilini, la signora diceva che un uomo l’aveva seguita, era entrato in casa dietro di lei e l’aveva malmenata. A quel punto sono andato a prendere la pistola” ha raccontato l’anziano. Il 94enne è entrato in casa per bloccare il giovane extracomunitario, con grande coraggio.

94enne salva la vicina di casa: l’irruzione e l’intervento dei carabinieri

Nonostante avesse una pistola innocua tra le mani, l’ha puntata contro l’immigrato, agendo in modo lucido. “Non sapeva della scacciacani, sembra una pistola vera e lui era un cretino. Oltretutto pesa più di un chilo, se gliela davo in testa sarebbe stato peggio di una pallottola vera” ha spiegato il 94enne. Lo straniero si è spaventato. “Sembrava drogato, l’ho fatto uscire e l’ho tenuto in piedi nel corridoio” ha spiegato l’anziano. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, allertati dai vicini. “Mi hanno detto di mettere giù la pistola ma io conosco le armi, sono un cacciatore. Ho anche un fucile calibro 20, ma non l’ho preso. È chiuso a chiave e poi avrei spaventato i vicini di casa” ha raccontato ancora l’uomo.