Ebbene sì, a 18 anni Clemente Del Vecchio è il miliardario più giovane del mondo. Il figlio del fondatore di Luxottica Leonardo ha un patrimonio stimato in 3,5 miliardi di euro e lo possiede in barba ad un trend che invece vede l’età media dei più ricchi del mondo nel 2023, secondo Forbes, attestarsi intorno ai 65 anni. In tutto il mondo però ci sono 15 persone under 30 che sono già miliardarie e fra loro c’è anche Clemente Del Vecchio.

Clemente Del Vecchio è già miliardario

Lui, figlio di Leonardo, fondatore di Luxottica, a soli 18 anni è il miliardario più giovane del mondo. Il suo patrimonio stimato da 3,5 miliardi è stato ereditato alla morte del padre Leonardo, avvenuta nel giugno del 2022. Clemente non ha un ruolo in Luxottica, che possiede Sunglass Hut, Ray-Ban e Oakley, tra gli altri. La sua è la stessa posizione del secondogenito Luca, avuto dalla relazione con Sabrina Grossi, ex membro del consiglio di amministrazione di Luxottica ed ex responsabile delle relazioni con gli investitori dell’azienda.

Leonardo Maria e le redini dell’azienda

La posizione aziendale centrale la ricopre invece Leonardo Maria, il primogenito avuto dalla seconda moglie Nicoletta Zampillo. Fanpage fa sapere che “il 27enne dirige la strategia per l’azienda italiana degli occhiali”.