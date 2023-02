Abbandonato dai genitori a 13 anni: vive da solo con gli animali

Andriy ha solo 13 anni e da mesi vive da solo a casa in provincia di Treviso, insieme agli animali, abbandonato dai genitori.

Il ragazzino è stato salvato dai carabinieri.

Andriy è un ragazzino di 13 anni che vive da solo in provincia di Treviso. Il padre è tornato in Ucraina a combattere, mentre la madre lavora a Verona. Lui è costretto a vivere da solo, con un cane, due gatti e qualche coniglio. La madre, due volte al mese, torna a casa per vedere come sta, mentre una volta alla settimana un commesso gli porta la spesa.

I carabinieri, allertati dai vicini, si sono recati a casa e lo hanno trovato in condizioni igieniche precarie, tra escrementi di animali e rifiuti domestici. Il 13enne non andava a scuola, non usciva e stava sempre con i suoi animali.

I vicini di casa hanno avvisato le forze dell’ordine della situazione in cui viveva il 13enne. Allarmati dalle sue condizioni, si sono assicurati che potesse ricevere aiuto.

“Lo sentiamo parlare di tanto in tanto, lo intravediamo dietro una finestra, e quando gli portano la borsa della spesa, si affaccia con circospezione alla porta d’ingresso e la raccoglie” ha raccontato un vicino. Non si conoscono i motivi per cui la madre non lo ha portato con sé a Verona. Andriy non ha detto nulla ma è stato affidati ai servizi sociali. La madre è indagata per abbandono di minore.