Abbattimento dell'orsa Jj4, l'Ordine dei Veterinari di Trento si dichiara contrario

Dopo la cattura di ieri dell’orsa Jj4, non si esclude che ad attenderla non ci sia la stessa sorte stabilita per decreto per l’orso Mj5: l’abbattimento. Sebbene Jj4 sia ritenuta responsabile della morte del runner Andrea Papi, l’ordinanza su di essa al momento è stata sospesa dal TAR.

«Non è necessario abbatterla»

Dopo la cattura, l’orsa Jj4 – madre di tre cuccioli – è stata trasferita al centro faunistico del Casteler, dove è tenuta in gabbia. Contro quella che per ora resta quindi solo un’ipotesi riguardo l’abbattimento dell’orsa Jj4 si sono schierati già in molti. Primo fra tutti, l’Ordine dei Veterinari della Provincia di Trento: lo stesso ha dichiarato che la rimozione per abbattimento dell’animale non è affatto necessaria.

Il comunicato dell’Ordine

E infatti sempre nella giornata di ieri, a margine della conferenza stampa nel corso della quale è stata annunciata la cattura dell’orsa, l’Ordine si è riunito straordinariamente per poter dare dei chiarimenti riguardo alcune affermazioni fatte nel corso della conferenza. Ecco quanto scritto nel comunicato a seguire: «Si precisa, a tutela e a garanzia delle figure professionali della categoria dei medici veterinari della provincia e contrariamente a quanto lasciato intendere in occasione della conferenza del presidente Fugatti, che non vi è stato alcun confronto né con il presente Ordine né con altri professionisti veterinari delegati in materia. Pertanto, non può esserci stata alcuna condivisione sul parere espresso dal governatore. Quindi no, i veterinari di Trento non hanno in alcun modo detto o lasciato intendere che l’orsa debba essere abbattuta».