I fatti risalgono ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, quando nella città di Arezzo un uomo avrebbe molestato sei ragazzine minorenni su un autobus. Gli abusi sarebbero continuati per diverso tempo, finché una studentessa ha raccontato cosa stava succedendo, scoprendo insieme alle altre vittime, che l’uomo che perseguitava tutte quante era lo stesso.

Arezzo, uomo ha molestato minorenni sul bus: i fatti

L’uomo utilizzava quotidianamente il medesimo pullman della linea extraurbana per andare a Arezzo e lì incontrava tante ragazzine che prendevano il mezzo per fare i classici spostamenti tra casa e scuola. Secondo il racconto di una di queste stundetesse, l’uomo si era avvicinato più volte a lei molestandola. In un primo momento, non aveva raccontato a nessuno quanto era accaduto, ma confidandosi con altre giovani aveva scoperto che anche loro (un totale di 5 ragazzine) avevano subito gli stessi abusi. Le famiglie delle minorenni hanno poi presentato una denuncia ai carabinieri.

Arezzo, uomo ha molestato minorenni sul bus: l’arresto

I militari dell’Arma hanno pedinato per un certo periodo di tempo il presunto molestatore, presentandosi in abiti civili sul bus alle ore indicate dalle ragazzine e non faticando a riconoscerlo. Una volta individuato, l’uomo è stato fermato e arrestato.