Ha deciso di accendere la stufa a legna per riscaldare l’abitazione ma a causa di una fiammata improvvisa è deceduta. La drammatica tragedia si è verificata nel comune di Camugnano, nel Bolognese, e la vittima è una donna di 87 anni.

Accende la stufa a legna, investita da una fiammata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’anziana che viveva in un’abitazione in via Provinciale in frazione Ponte di Verzuno, nel territorio di Camugnano, intorno alle 20.45 avrebbe acceso una stufa a legna. Resta da chiarire che cosa esattamente sia successo in quegli istanti ma si ipotizza che una fiammata violenta abbia investito improvvisamente la donna lasciandola gravemente ustionta. Si ritiene che il decesso sia sopraggiunto poco dopo a causa delle gravi riferite riportate dalla signora, un’87enne italiana.

La vittima aveva 87 anni

È stato il figlio della donna ad allertare per primo i sanitari che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono inoltre stati allertati i vigili del fuoco per motivi di sicurezza ma dopo un controllo è emerso che l’abitazione non è stata colpita ed interessata dalle fiamme scaturite in seguito all’accensione dell’apparecchio. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso mentre da parte del pm di turno è stata disposta la procedura amministrativa.