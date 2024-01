Un pericoloso incendio domestico è divampato nella serata di ieri in una casa di Chieti, quando all’improvviso una stufetta elettrica accesa in salotto ha preso fuoco. I danni per l’appartamento sono stati enormi, ma ancor più rilevanti sono stati quelli per l’inquilina dello stesso, una donna di 40 anni finita in ospedale con gravissime lesioni su tutto il corpo.

Chieti, incendio in casa: cosa è successo

Nella serata di ieri, giovedì 4 gennaio, è scoppiato un rogo in un’abitazione al piano terra di via dei Celestini, nella Civitella a Chieti. Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio sarebbe divampato aprtendo da una stufetta elettrica che era stata posizionata dalla padrona di casa vicino al divano, in salotto, per contrastare il freddo di questi primi giorni di gennaio. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati due vicini di casa che rientrando verso il loro appartamento hanno notato una grossa nube di fumo uscire dal palazzo e un intenso odore di bruciato in tutta la via.

Chieti, incendio in casa: i soccorsi

In pochi attimi, sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. I caschi rossi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i sanitari si sono occupati di fornire le prime cure alla donna ferita, prima di trasferirla all’ospedale di Chieti. Le sue condizioni di salute sono parse subito gravi: ha riportato ustioni sul 60% del corpo. Per questo motivo potrebbe presto essere trasferita a Roma, in un ospedale più attrezzato per casi di questo tipo.