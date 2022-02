A Rimini un ragazzo di soli 15 anni vittima di bullismo ha accoltellato un compagno di scuola, subito condotto in ospedale.

Il bullismo resta una piaga diffusissima nel nostro Paese. Un problema radicato e pericoloso, tuttavia difficile da arginare. Lo testimonia quanto successo a Rimini, dove un ragazzo di soli 15 anni ha accoltellato un compagno di scuola che lo bullizzava.

Il giovane è stato condotto in ospedale e non versa in gravi condizioni.

Accoltellamento a Rimini, cos’è successo

All’Istituto tecnico Alberti di Rimini una lite tra due studenti di 15 anni è sfociata in un’aggressione. Uno dei due ragazzi è stato trasportato in pronto soccorso, dopo essere stato colpito dal compagno con un coltello. Non versa in gravi condizioni. L’altro, in classe, ha raccontato quanto successo.

Agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, giunti sul posto dopo essere stati chiamati dai professori, il giovane alunno ha fornito la sua versione dei fatti.

Stando alla sua testimonianza, infatti, avrebbe agito perché esasperato dalle vessazioni del compagno che lo bullizzava da ormai diverso tempo.

Stanco per i continui episodi di bullismo di cui il 15enne era vittima, pare abbia reagito in maniera incontrollata, aggredendo il compagno. Esasperato dalla situazione, il giovane avrebbe portato un coltello da casa, con il quale ha colpito il compagno di scuola all’addome. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena e il compagno denunciato a piede libero per lesioni gravi.