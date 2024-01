Lutto nel mondo del cinema: è morto Adan Canto. L’attore messicano, diventato famoso per i ruoli in Narcos e X-Men aveva soltanto 42 anni. Come rivelato dal suo agente, aveva scelto di tenere nascosta una brutta malattia.

Adan Canto è morto: addio all’attore di Narcos e X-Men

L’attore e cantante messicano Adan Canto è morto all’età di 42 anni. Conosciuto per i ruoli in X-Men: Days of Future Past, Agent Game e The Cleaning Lady, è deceduto a causa di una terribile malattia. Stando a quanto rivelato dal suo agente, aveva deciso di tenere nascosta la diagnosi ai fan.

Adan Canto: le cause della morte

Adan Canto è morto lunedì 8 gennaio 2024 a causa di un cancro all’appendice. L’attore e cantante messicano, non sappiamo per quale motivo, aveva deciso di tenere privata la diagnosi. Il 42enne si è spento circondato dall’affetto di familiari e amici.

Adan Canto: il dolore della moglie e degli amici

La prima a commentare pubblicamente la morte di Adan Canto è stata la moglie Stephanie Ann, con la quale l’attore ha messo al mondo due figli: Roman Alder di 3 anni e Eve Josephine di 18 mesi. La donna ha scritto: “Per sempre il mio tesoro Adan, ci vediamo presto“. Kiefer Sutherland, che ha lavorato con lui in Designated Survivor, lo ha così ricordato su Instagram: “Sembra che ultimamente abbia dovuto fare troppi post come questo, ma sono affranto dalla perdita di Adan Canto. Era uno spirito meraviglioso. Come attore, il suo desiderio di fare bene, di essere grande, e poi di fare meglio, era davvero impressionante e ci mancherà molto. Ho il cuore spezzato anche per sua moglie Steph e per i suoi due figli piccoli. Adan, che tu possa riposare in pace“.