Addio a Jason Aguilar, morto in un incidente a 25 anni: MotoAmerica Superstock 600 in lutto

Lutto nel mondo della MotoAmerica Superstock 600: il campione Jason Aguilar è morto a soli 25 anni per un fatale incidente in mountain bike.

Lutto nel mondo della MotoAmerica Superstock 600: il campione 2017, Jason Aguilar, è morto all’età di soli 25 anni. Il giovane atleta era caduto in mountain bike lo scorso 5 febbraio, a Laguna Seca.

MotoAmerica Superstock 600 in lutto, addio a Jason Aguilar: morto in fatale incidente

Un nuovo lutto da travolto il mondo delle moto. Poco dopo la scomparsa di Vincenzo Lombardo – maestro di Tony Cairoli – e del 16enne Jakub Gurecky, è deceduto anche Jason Aguilar. I pilota, appena 25enne, era stato campione dell’Ama Superstock 600 nel 2017.

A quanto si apprende, il giovane Jason Aguilar è morto per i traumi riportati a seguito di un drammatico incidente con la mountain bike avvenuto a Laguna Seca nella giornata di sabato 5 febbraio.

Il pilota aveva cominciato a gareggiare nel 2007 e aveva scelto il numero 96: un 69 rovesciato voluto in onore di Nicky Hayden, suo idolo, deceduto a 35 anni nel 2017 dopo un incidente in bicicletta in prossimità di Misano Adriatico.

Morto Jason Aguilar, il ricordo del padre del pilota 25enne

La prematura scomparsa di Jason Aguilar è stata commentata dal padre del 25enne che ha dichiarato: “Jason è stato coinvolto in un terribile incidente sabato mattina a Laguna Seca con la sua mountain bike.

I suoi amici, Alex e Anthony, sono intervenuti rapidamente per consentire il suo trasferimento in aereo presso il Mission Hospital di Mission Viejo. Qui è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico per ridurre l’emorragia al cervello. Sebbene l’operazione sia riuscita, l’assenza prolungata dell’ossigeno nel cervello antecedente l’intervento ha comportato un danno cerebrale irreversibile – e ha aggiunto –. Jason è un donatore di organi, pertanto l’ospedale sta prendendo accordi per la donazione dei suoi organi.

Una volta completato questo processo, a Jason sarà tolto il supporto vitale. Ci auguriamo che Jason sopravviva nei ricordi di tutti e che la donazione dei suoi organi consentirà alla sua memoria di vivere in altre persone”.