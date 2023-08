Se n’è andata per sempre con la musica ad alto volume. L’ultimo saluto alla cantautrice Sinead O’Connor (ribattezzata Magda Davitt) ha raccolto migliaia di fan nella cittadina a sud di Dublino. A Bray il feretro è stato salutato sulle note di Natural Mystic di Bob Marley & The Wailers.

Il funerale di Sinead O’Connor e il saluto del presidente d’Irlana

L’artista è stata ritrovata senza vita il 26 luglio scorso, sola nella sua abitazione londinese. Aveva 56 anni e una carriera artistica accompagnata da un percorso interiore e spirituale tormentato. Un tormento che ritrovava il massimo della sublimazione e della comprensione proprio nella musica.

L’8 agosto, a Bray contea di Wicklow, cittadina a sud di Dublino dove è vissuta per molto tempo, si è celebrato l’ultimo saluto alla cantautrice irlandese, con migliaia di ammiratori. A fare da portavoce al loro dolore ci ha pensato il presidente d’Irlanda Michael D. Higgins. “Lo sfogo di dolore e apprezzamento per la vita e il lavoro di Sinead O’Connor dimostra il profondo impatto che ha avuto sul popolo irlandese”.

Il capo di Stato ha ricordato che “il contributo unico di Sinead ha comportato l’esperienza di una grande vulnerabilità combinata con un superbo, eccezionale livello di creatività che ha scelto di offrire attraverso la sua voce, la sua musica e le sue canzoni”.

Il funerale sulle note di Bob Marley & The Wailers e il severo epitaffio di Morrissey

Colei che ha ridato una seconda vita al brano di Prince “Nothing Compares 2 U” se n’è andata quasi fluttuando tra le note, ad alto volume di “Natural Mystic” del celebre disco “Exodus” del 1977.

Tra i partecipanti si è fatto notare anche il cantante rock irlandese Sir Bob Geldof, amico storico della ex “sacerdotessa” riconvertitasi all’Islam.

In migliaia per lei. Tuttavia giorni fa non sono mancate le critiche a chi la sta magicamente riscoprendo solo adesso, come quella del cantautore britannico Morrissey che nel suo “severo epitaffio” accusa: “La elogiate adesso solo perché è troppo tardi. Non avete avuto il fegato di sostenerla quand’era sola e vi cercava”.