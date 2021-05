La conduttrice di “Ogni Mattina” Adriana Volpe lascerà Tv8 e Sky alla fine della stagione per passare, dal prossimo autunno, a far parte di Mediaset.

La conduttrice Adriana Volpe è pronta a lasciare la conduzione del programma Ogni mattina, in onda su Tv8, e passare ufficialmente dal gruppo Sky a Mediaset.

Adriana Volpe, la conduzione di “Ogni mattina”

L’ultima stagione televisiva ha rappresentato un momento particolarmente difficile ma, al contempo, fortunato per la carriera televisiva di Adriana Volpe.

In questo frangente, infatti, è stata non solo la conduttrice del programma di varietà Ogni mattina, trasmesso sul canale Sky Tv8, ma ha anche sperimentato un’esperienza positiva in occasione della partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la conduzione del programma del day time, tuttavia, è necessario precisare come Ogni mattina fosse stato creato da Sky per fare concorrenza a trasmissioni analoghe mandate in onda sulle grandi reti generaliste della televisione.

Il nome stesso del format, del resto, ricalcava quello di trasmissioni di successo trasmesse dalla Rai e da Mediaset nel corso della mattinata come, ad esempio, Unomattina, Mattino 5 o, ancora, Una vita in diretta.

Il programma Sky, tuttavia, non ha mai riscosso il medesimo successo che, da anni, registrano gli show Rai e Mediaset. Una simile circostanza, quasi certamente, è da attribuire alla differente tipologia di telespettatori che si rivolgono alle singole emittenti.

Il pubblico di Sky, molto probabilmente, è alla ricerca di un altro genere di trasmissione e, penalizzato da quest’esigenza, Ogni mattina non è riuscito a imporsi tra i programmi di punta del canale e dell’emittente.

Adriana Volpe, l’addio a Tv8 e il passaggio a Mediaset

Nonostante il programma del day time di Tv8 non abbia ricevuto il plauso dei telespettatori, bisogna precisare che lo show è sempre stato condotto da Adriana Volpe con estrema professionalità e con grande attenzione e cura nei confronti dei temi quotidianamente trattati.

In considerazione degli elementi riassunti, quindi, la conduttrice lascerà Ogni mattina e, al contempo, concluderà anche la sua esperienza lavorativa con Tv8.

A questo proposito, sulla base di alcune indiscrezioni recentemente trapelate, sembra ormai ufficiale che Adriana Volpe approderà a Mediaset in occasione del prossimo autunno 2021. La professionista inizierà a collaborare con l’emittente prendendo parte ad alcuni impegni preparatori che la porteranno, in futuro, a occupare un ruolo di spicco all’interno del palinsesto di Canale 5.

Adriana Volpe a Mediaset, nuovo acquisto insieme a Enrico Papi

A ogni modo, l’imminente trasferimento a Mediaset di Adriana Volpe pare non configurarsi come l’unico acquistodell’emittente, intenta ad attuare un radicale rinnovo della propria squadra di conduttori.

Molto atteso in Mediaset anche il ritorno di Enrico Papi, per il quale la conduzione di Scherzi a parte rappresenterebbe soltanto una specifica manovra di riavvicinamento a Canale 5. Il conduttore, infatti, potrebbe presto essere scelto per assumere il timone di nuovi progetti televisivi.