Adriano Pappalardo, reality show o talent show: “non sono interessato”

Questo fatto sorprende considerando che Pappalardo è l’ex suocero di Selvaggia Lucarelli, il che potrebbe creare un hype non indifferente nei confronti del programma in questione, il quale, va detto, già vanta un considerevole seguito.

Tuttavia, Pappalardo ha dichiarato – in un’intervista a Il Messaggero – che è soddisfatto della sua carriera musicale e non è interessato a partecipare di nuovo a programmi televisivi come reality show o talent show. Ha affermato che non accetterebbe mai di partecipare a “Ballando con le Stelle” o programmi simili perché non vuole essere giudicato, anche se sa di non saper ballare, l’unica eccezione – dice scherzando – sarebbe se gli offrissero una somma importante, come 400.000 euro.

Pappalardo, il rapporto con l’ex nuora: Selvaggia Lucarelli

In merito al rapporto con Selvaggia Lucarelli, sua ex nuora, Pappalardo ha descritto i loro rapporti come normali e ha espresso ammirazione, la segue come professionista. Anche se la separazione tra Selvaggia e suo figlio è stata complessa, sembra che ora abbiano un buon rapporto. È un peccato che Pappalardo abbia rinunciato a partecipare ai reality show, considerando memorabile partecipazione a “L’Isola dei Famosi”.