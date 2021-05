Il piccolo Gabriel non ce l'ha fatta: è morto nella notte. Aveva 9 anni ed è un'altra vittima della Terra dei Fuochi. Il ricordo dei genitori

Afragola piange la scomparsa dei piccolo Gabriel, di soli 9 anni, morto nella notte dopo una lunga guerra contro la malattia. Tanti i messaggi in ricordo del bimbo sulla pagina Facebook della madre, che ne ha annunciato la morte.

Afragola, morto il piccolo Gabriel

Il piccolo Gabriel non ce l’ha fatta. Un’altra vittima della Terra dei Fuochi, che questa volta ha soli 9 anni. Le condizioni del bambino erano peggiorate nelle scorse ore, tanto che la mamma Marilena Natale aveva invitato i suoi contatti sui social network a pregare per lui. La battaglia, purtroppo, Gabriel l’ha persa: si è spento nella notte, all’una e 45, nonostante gli sforzi del personale medico di tenerlo in vita.

Sono tanti coloro che hanno voluto ricordare il piccolo angelo anche solo con un messaggio.

Gabriel morto a soli 9 anni

Il cuore di Gabriel si è fermato per sempre, ma non la lotta della mamma Marilena. “Avevi meno di 4 anni – scrive Marilena – , quando ho avuto l’onore di conoscerti. Malgrado le sofferenze, la tua forza era fuori dal comune. Sempre allegro, ironico e innamorato del tuo Napoli. Hai lottato fino alla fine e sei andato via stringendo la mano della tua mamma e del tuo papà”.

Poi conclude: “Perdonaci Gabriel, per non aver saputo fare di più e aiuta la tua famiglia dilaniata dal dolore. Io continuerò a lottare anche per te”. Ogni anno infatti si contano decine di vittime della strage silenziosa che colpisce proprio la provincia di Napoli e Caserta.

Morto Gabriel, il ricordo di mamma e papà

Cinque dei suoi nove anni il piccolo Gabriel li ha vissuti combattendo contro la malattia, che ora l’ha strappato dalle braccia dei suoi genitori. In ricordo di Gabriel ci sono anche la parole del papà. “Ore 01:45 il nostro guerriero ha smesso di combattere… Vi assicuro che ha lottato fino alla fine … Ora è un angelo …. il più bello !!! Orgoglioso e onorato di essere stato il tuo papà … Mi hai insegnato tanto … Il Signore ci ha fatto un dono che è durato circa 9 anni … Troppo pochi … ??? Grazie per le numerose preghiere elevate al trono di grazia affinché il Signore stendesse la Sua mano, ma il Signore ha voluto Gabriel!!!”.