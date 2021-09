After 3: quando esce e dove vederlo in streaming in italiano

After 3, il terzo capitolo della saga cinematografica che ha appassionato milioni di ragazzi nel mondo, è prossimo all'uscita. Ecco dove e quando vederlo

After 3 è l’attesissimo seguito di After, teen movie del 2019. Scopriamo meglio trama, cast e personaggi della pellicola, quando e dove sarà possibile vederla in Italiano.

After 3: la trama

Nel film, il terzo della saga a cui seguirà sicuramente un quarto previsto per il 2022, Tessa è pronta per trasferirsi a Seattle e cominciare il lavoro dei suoi sogni.

La gelosia del fidanzato Hardin e il suo comportamento incontrollabile mettono però a rischio la loro relazione.

Il tutto è complicato anche dal ritorno del padre della ragazza, che era uscito dalla sua vita nove anni prima. I due innamorati dovranno quindi capire se vogliono continuare la loro relazione o proseguire ognuno per la sua strada.

After 3: cast e personaggi principali

Nel terzo film della saga vedremo ancora i due attori che hanno fatto innamorare milioni di ragazzi in tutto il mondo.

La protagonista Tessa, sarà interpretata da Josephine Langford, sorella minore della protagonista della serie TV “13 reasons why”. Il suo personaggio, in questo nuovo capitolo, dovrà decidere se fidarsi ancorsa una volta del suo fidanzato, il geloso Hardin, oppure rinunciare a questa relazione per dedicarsi anima e corpo a seguire il suo sogno lavorativo.

Il protagonista maschile, Hardin, interpretato da Hero Fiennes Tiffin, nipote del famosissimo attore Ralph Fiennes, il Voldemort della saga di Harry Potter, dovrà ancora una volta affrontare i suoi demoni, che lo portano a comportarsi in maniera possessiva nei confronti di Tessa, per far sì che la ragazza non lo lasci per inseguire la sua carriera.

After 3: dove vederlo

Contrariamente ai primi due capitoli della saga, After 3 non uscirà nelle sale cinematografiche, ma sarà possibile vederlo sulle piattaforme digitali per lo streaming. Inizialmente la sua uscita era prevista nei cinema il primo settembre 2021, ma poi la casa di produzione ha cambiato idea, facendo uscire la pellicola unicamente online.

In Italia sarà possibile vedere il film su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon Prime, dove sono disponibili anche i primi due capitoli della saga.

After 3: quando esce

Gli account social di Prime Video hanno comunicato ai fan di non avere ancora alcuna notizia per quanto riguarda l’uscita di After 3.

La data inizialmente ipotizzata, quella del primo di settembre 2021 era stata poi posticipata al trenta dello stesso mese, ma non ci sono ancora comunicazioni chiare e sicure a proposito.