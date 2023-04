Aggressione alla Via Crucis e calci all'auto della Polizia locale

Una Settimana Santa decisamente movimentata a Castenedolo, in provincia di Brescia, dove si è registrata una violenta aggressione durante la Via Crucis con calci all’auto della Polizia locale. A sferrarli un 30enne del luogo che si è scatenato contro il mezzo e non solo. I media locali fanno riferimento anche alla “quasi tragedia” nello stesso paese dove un ubriaco ha rischiato di investire i fedeli in processione. Tutto è accaduto in questo secondo episodio in zona Via San Germano, dove un uomo ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti della Polizia Locale in servizio.

Calci all’auto della Polizia locale

Ma perché? Al momento è sapere che è stato aggredito anche il comandante, Andrea Agnini, medicato in ospedale con una prognosi di pochi giorni. Pare che a scatenare le ire dell’uomo siano stati i suoi problemi di natura psichiatrica. Sta di fatto che l’operaio in questione sarebbe già noto per episodi analoghi.

La violenza e l’arrivo dei Carabinieri

Ad un certo punto è saltato sul tettuccio dell’auto di pattuglia ed urlando ha avviato a prendere poi a calci il parabrezza. Gli agenti hanno provato ad immobilizzarlo ma lui ha aggredito anche loro ed il comandante. Bloccato dopo l’arrivo dei Carabinieri di Desenzano il 30enne è stato trasportato in ambulanza nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Montichiari e denunciato per resistenza e danneggiamento.