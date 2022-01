Aka7even negativo al Covid: “Ci vediamo sul palco dell’Ariston”

Aka7even ha annunciato via social di essere finalmente guarito dal Coronavirus. Tutto quello che c'è da sapere.

Aka7even è negativo al Covid

Alcune settimane fa Aka7even ha annunciato via social di essere risultato positivo a Covid-19.

Fortunatamente dopo alcune settimane in isolamento il cantante è finalmente guarito e lui stesso ha annunciato via social che i suoi fan potranno guardarlo al Festival di Sanremo 2022.

“Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l’amore che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l’ora”, ha dichiarato entusiasta l’ex volto di Amici.

Aka7even: come sta

Fortunatamente le condizioni del rapper erano già buone: non aveva avuto particolari sintomi del Coronavirus e, dopo alcune settimane in isolamento domiciliare, lui stesso ha annunciato di essere finalmente negativo. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno esultato alla notizia della sua guarigione e non vedono l’ora di vederlo sul palco del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022: Aka7even e gli altri

Questa edizione del Festival di Sanremo vedrà tanti volti famosi gareggiare per la vittoria e, secondo indiscrezioni, sarebbero in corso trattative per ottenere alcuni ospiti speciali alla kermesse.

Al momento ancora non è chiaro chi saranno i volti vip presenti alla kermesse ma sembra che anche quest’anno non sia andata in porto la trattativa per la presenza di Chiara Ferragni al Festival. Secondo indiscrezioni Amadeus avrebbe fatto di tutto per portare il suo storico amico, Fiorello, ad almeno una delle serate della kermesse.

Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e ai fan del famoso concorso musicale non resta che attendere.

Nel frattempo Aka7even può tirare un sospiro di sollievo e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di vedere la sua performance allo show.