Aka7even vittima di furto: gli "hanno spaccato la macchina e rubato tutto". Lo sfogo del cantante.

Aka7even è stato vittima di furto e ha pubblicato uno sfogo piuttosto amaro su Instagram. L’ex talento di Amici ha raccontato che aveva lasciato le valige in macchina perché in procinto di partire, ma qualche delinquente ha pensato bene di “spaccare tutto” per derubarlo.

Aka7even vittima di furto

Giornata da dimenticare per Aka7even. Il cantante, tramite una serie di Instagram Stories, ha raccontato di essere stato vittima di furto. In procinto di partire per un concerto a Gallipoli, ha lasciato le valige in macchina. Quando è tornato all’auto per recarsi in aeroporto ha scoperto che qualche delinquente gli aveva spaccato i vetri dell’auto per derubarlo.

Lo sfogo di Aka7even

Aka7even ha dichiarato:

“Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un areo tra poco, great, grande giornata. Però, tralasciando questo, ricordate comunque che il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti, quindi grazie per questa bella sorpresa, i vestiti si ricomprano la dignità no”.

Giustamente arrabbiato, Aka7even ha mandato un messaggio ai ladri che gli hanno “rubato tutto”.

Nonostante il furto, Aka7even si è esibito a Gallipoli

Nonostante il furto, Aka7even ha preso un aereo con destinazione Gallipoli e si è esibito presso il RIOBO di Gallipoli. Via Instagram ha condiviso diverse Stories della serata e ha scritto: