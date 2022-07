Martina Miliddi vende biglietti per Ultimo: erano un regalo di Aka7even ai tempi della loro relazione.

Martina Miliddi è finita al centro di una polemica per via di un gesto social che non è piaciuto ai fan. La ballerina ha deciso di vendere i biglietti per il concerto di Ultimo che le aveva regalato l’ex fiamma Aka7even.

Che c’è di male a vendere dei biglietti per un concerto sui social? Assolutamente nulla, a patto che non siano un regalo. Questo, almeno, è quanto hanno pensato i fan di Martina Miliddi dopo il suo ultimo post Instagram. L’ex ballerina di Amici ha deciso di dare via i biglietti del concerto di Ultimo che Aka7even le aveva regalato ai tempi della loro relazione.

Le critiche a Martina Miliddi

Dopo la pubblicazione dell’annuncio sulla vendita dei biglietti per il concerto di Ultimo, Martina è finita al centro della bufera.

Secondo molti fan, infatti, ha sbagliato a darli via perché erano un regalo di Aka7even. I due si sono lasciati da tempo, tanto che lei è fidanzata con Raffaele Renda, ma i seguaci della coppia non hanno comunque apprezzato il suo gesto. La Miliddi, al momento, non ha replicato alle accuse.

Martina Miliddi: le ultime dichiarazioni su Aka7even

Ospite di Verissimo, Martina Miliddi aveva così commentato la fine della sua relazione con Aka7even: