Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati? Il messaggio

Martina Miliddi ha messo a tacere le voci in circolazioni a proposito della sua presunta rottura da Raffaele Renda.

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono usciti allo scoperto poco tempo dopo la fine di Amici di Maria De Filippi e, nelle ultime ore, sui social si è sparsa la voce che la liaison tra i due fosse già naufragata.

Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati?

Storia naufragata per Martina Miliddi e Raffaele Renda? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e infine la stessa ballerina si è vista costretta a prendere parola in merito, mettendo a tacere le voci in circolazione. “Ragazzi leggevo i messaggi che state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene, vi mando un abbraccio”, ha scritto Martina Miliddi, lasciando pertanto intendere che tra lei e Raffaele le cose procedano a gonfie vele.

Nonostante siano stati spesso avvistati insieme i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e al momento preferiscono non apparire insieme sui social. La storia tra i due ex volti di Amici è destinata a durare?

Martina Miliddi: la rottura con Aka7even

Nella scuola di Amici Martina Miliddi si era legata sentimentalmente ad Aka7even, ma la storia tra i due è durata meno di un batter di ciglia (e si è conclusa senza troppo clamore).

I due si sarebbero lasciati pacificamente, e ben presto Martina è uscita allo scoperto con Raffaele, confermando che la sua sarebbe stata una scelta dettata dai sentimenti: “La mia scelta, fatta con il cuore, mi rende felice. Raffaele e io siamo solo due ragazzi di vent’anni che si vogliono godere la vita. Ora più che mai”, ha dichiarato.

Martina Miliddi dopo Amici

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi Martina Miliddi ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla sua unica grande passione, la danza. Nonostante nella scuola sia balzata alle cronache per i giudizi di Alessandra Celentano sul suo conto, Martina si è detta intenzionata a portare avanti il suo grande sogno di diventare una ballerina professionista. “Ho sempre e solo avuto la danza, non ho mai ricercato amicizie particolari. Non ho amiche coetanee, le ho trovate all’interno della casa di Amici”, ha confessato la ballerina, mentre sulle critiche ha aggiunto: “Sì, mi hanno fatto male, sono onesta. Però hanno davvero portato qualcosa di positivo. Mi hanno aiutato”.