Al Bano è stato escluso dal Festival di Sanremo 2024 e non l’ha presa benissimo. Il cantautore di Cellino San Marco ha lanciato una vera e propria frecciatina ad Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse.

Al Bano fuori dal Festival di Sanremo 2024

Così come accaduto a Giacomo Urtis, anche Al Bano è stato escluso dal Festival di Sanremo 2024. Mentre per il chirurgo dei Vip c’era da aspettarselo, anzi sarebbe stata strana la sua ammissione, per il cantante di Cellino da San Marco è una brutta doccia fredda. Non a caso, Carrisi ha lanciato una sonora frecciatina ad Amadeus.

Lo sfogo di Al Bano su Sanremo 2024

Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, Al Bano ha tuonato:

“La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai”.

Come mai il direttore artistico e conduttore di Saremo 2024 non ha neanche ascoltato la canzone di Carrisi? Al momento, non è dato saperlo.

Sanremo 2024: Amadeus non ha voluto Al Bano come concorrente

Secondo Al Bano, Amadeus non ha neanche ascoltato la sua canzone perché non lo voleva come concorrente. Carrisi ha dichiarato:

“Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente, visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri”.

Ovviamente, questa è la versione del cantante, per cui non possiamo fare altro che attendere quella di Ama. Nel frattempo, Al Bano non molla e ha già annunciato che si presenterà a Sanremo 2025.