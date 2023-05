Una splendida notizia per l’immenso Al Bano arriverebbe da un annuncio in tv di Romina e il cantante forse potrebbe diventare di nuovo nonno. La figlia dell’artista ha spiegato che vuole metter su famiglia con il suo compagno ed Al Bano Carrisi di fatto è stato destinatario di un indiretto ma lietissimo annuncio in diretta Tv: la famiglia si allarga?

Al Bano, l’annuncio in tv che lo ha commosso

Spieghiamo perché la notizia sarebbe particolarmente gradita: in una intervista rilasciata a “Chi” Al Bano aveva svelato il suo unico grande rammarico: “Ho una famiglia a metà. Spiritualmente è completa, ma è anche divisa perché i miei figli stano in giro per il mondo. Spesso la casa di Cellino è vuota”. Insomma, l’artista vedrebbe si ogni giorno i suoi figli ma solo grazie al web ed averli accanto a lui è ovviamente una cosa del tutto diversa. Tanto diversa che Al Bano aveva chiosato: “Non è la famiglia, quella con la effe maiuscola”. Poi è arrivata una seconda intervista, quella di Romina Carrisi, una delle figlie di Al Bano. E quell’annuncio in diretta tv su Rai 1 è stato una bomba gioiosa.

Cosa ha detto Romina Carrisi alla Bortone

Cioè? Ecco, la famiglia Carrisi potrebbe presto allargarsi ed Al Bano potrebbe diventare nuovamente nonno. Romina era stata ospite ad “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Lei è legata sentimentalmente da tempo a Stefano Restelli ed a Serena Bortone Romina ha svelato di avere intenzione di mettere su famiglia.