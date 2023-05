Al Bano su Romina Power: "Era un'altra, finito l'effetto della robaccia si intristiva"

Al Bano è tornato a parlare del rapporto con l’ex moglie Romina Power. Stando a quanto sostiene Carrisi, il loro matrimonio è finito a causa della droga, che aveva reso la madre dei suoi figli “un’altra donna”.

Il 10 marzo 1999, dopo 24 anni di vita insieme, Al Bano e Romina Power si sono lasciati. La loro rottura fu un fulmine a ciel sereno, specialmente per i fan che erano abituati a vederli insieme sul palco. Stando a quanto dichiarato da Carrisi al settimanale Oggi, la fine del matrimonio è arrivata per colpa della marijuana.

Al Bano ha raccontato:

“Lo dico oggi per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia (la primogenita scomparsa il 31 dicembre 1993 e dichiarata morta il 6 gennaio 1994, ndr). Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Carrisi sostiene che la Power facesse uso di droga quattro volte al giorno, diventando un’altra donna.

Non contento, Al Bano ha proseguito:

“In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. Una volta, per capire, me ne sono fumata una. Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale. Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Tu ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla. Prima dei concerti un bicchiere di whisky. Su consiglio di Placido Domingo: ‘Libera esofago e corde vocali’, mi disse. E’ così, un toccasana”.