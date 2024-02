Lite inaspettata al GF tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. La ragazza si è scagliata contro l’amico perché si sente oppressa e spesso oggetto di sue inutili gelosie. Il bidello calabrese ha provato inutilmente a giustificarsi.

Fin dai primi giorni al GF, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno avuto un bellissimo rapporto. Negli ultimi tempi, però, si sono ritrovati a discutere spesso, soprattutto a causa di strane gelosie da parte del bidello calabrese. Pur nutrendo nei confronti della compagna un affetto amicale, il gieffino si incupisce se lei non passa tutte le sue giornate con lui.

Anita, stanca dei malumori di Garibaldi, l’ha affrontato. La Olivieri ha candidamente ammesso:

“Sei arrabbiato con me, dici le frasette e mandi frecciatine . Io non posso avere l’ansia di parlare con gli altri. Io devo essere libera di parlare e fare quello che mi pare con chi voglio. Li sai i tuoi limiti, ti infastidisci e innervosisci per cose che neanche ti riguardano. È una cosa mia, cosa c’entri te? Se io sto bene e sono serena con questa persona perché tu vuoi fare in modo che io mi innervosisca su cose che non mi danno fastidio? Tu vedi cose che ti danno fastidio”.

Garibaldi ha provato inutilmente a giustificarsi. Anita, però, l’ha messo subito a tacere:

“Cerca di non arrabbiarti per cose così stupide… Siamo chiusi qua da 5 mesi, sarà sempre più difficile. Io sono indipendente, so fare tutto da sola… cerca di capire quando ci sono dei momenti che io voglio stare da sola, ma non perché non voglio stare con te. Io sono una persona solitaria e indipendente fuori da qui… io ho bisogno dei miei spazi e del mio tempo. Impara ad accettarmi per come sono“.