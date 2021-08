Dai controlli effettuati a Napoli per il green pass risultano limitate le multe: la misura è stata accettata dal capoluogo campano.

Si è appana concluso il primo fine settimana contraddistinto dall’obbligo di green pass e, tra regole ancora poco chiare e che forse andranno perfezionate, non sono mancate anche le multe messe in atto dalle forze dell’ordine nei confronti di clienti e gestori dei locali che non hanno rispettato la nuova misura.

A Napoli, stando a quanto riportato da Fanpage, sarebbero stati molti gli esercenti che hanno rispettato le regole, ma purtroppo qualche furbetto non è mancato. Nello specifico, nel capoluogo campano sarebbero state controllate 150 attività nel corso dello scorso weekend, e sei di queste avrebbero evidenziato una totale assenza di controlli all’ingresso.

Green pass, le prime multe a Napoli

Distribuite tra il il Centro Storico, Chiaia, Mergellina ed il Vomero, le attività multate sarebbero due bar, due agenzie di scommesse e due attività di ristorazione. Oltre che agli esercizi commerciali, il controllo dei vigili ha riguardato anche i clienti che si trovavano all’interno dei locali, evidenziando in un caso l’assenza del certificato verde divenuto obbligatorio per poter accedere ai servizi al chiuso.

Napoli, le multe per i no green pass

Ad emettere le multe è stata la Prefettura di Napoli, che ora valuterà la possibilità di ulteriori sanzioni nei confronti dei locali che non avevano predisposto un controllo all’ingresso. È sempre dalla Prefettura però che si apprende di come il primo giro di controllo abbia evidenziato una tendenza positiva nei confronti della ricezione della nuova norma anti contagio.

Green pass e multe, la situazione a Napoli

La nuova norma introdotta dal governo prevede una multa che va da 400 a mille euro per l’esercente e i singoli clienti che verrano scoperti all’interno dei locali al chiuso senza il green pass. Una multa decisamente salata che può essere applicata anche nel caso in cui all’ingresso del locale non vengano predisposti i necessari controlli. Per agevolare questo screening è stata preparata anche un’apposita app che avrà il compito di effettuare la verifica sui green pass e che funzionerà anche senza la necessità di un connessione ad internet, proprio per facilitare le operazioni in tutti i locali.