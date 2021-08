Alaska, aereo da turismo precipita: morto il pilota e i cinque passeggeri

Alaska, aereo turistico precipita e si schianta al suolo distruggendosi completamente: nell'impatto hanno perso la vita tutti i passeggeri e il pilota.

Tragedia in Alaska, aereo da turismo precipita e si schianta al suolo, 6 le vittime: morti i cinque passeggeri e il pilota.

Tragedia in Alaska: un aereo turistico si è schiantato al suolo intorno alle 11 ora locale.

Nell’impatto hanno perso la vita tutte le sei persone a bordo. A confermarlo è stata la Guardia costiera degli Stati Uniti. Il segnale di allerta di emergenza dell’aereo è stato attivato nell’area del Misty Fjords National Monument, vicino a Ketchikan, un’area panoramica all’interno del parco nazionale di Tongass.

Gli elicotteri hanno perlustrato la zona e i soccorritori hanno riferito di aver visto un relitto su un crinale nell’area di ricerca.

Il velivolo, un De Havilland Beaver, stava trasportando cinque passeggeri da una nave da crociera della Holland America Line oltre al pilota, deceduto anche lui.

“La scarsa visibilità e il peggioramento delle condizioni meteorologiche hanno ostacolato gli sforzi di ricerca aerea per parte del pomeriggio”, hanno spiegato gli Alaska State Troopers in una nota, aggiungendo che un segnale di emergenza è stato attivato poco prima di mezzogiorno. La guardia costiera degli Stati Uniti ha trovato l’aereo completamente distrutto e accanto i corpi delle vittime.

Anche Holland America ha confermato che i suoi passeggeri erano a bordo dell’aereo, gestito dalla Southeast Aviation con sede a Ketchikan, aggiungendo che si trattava di un’escursione indipendente non fornita dalla crociera.

We can confirm that a float plane carrying five guests from Nieuw Amsterdam was involved in an accident in Ketchikan, and there are no survivors. It was an independent tour not sold by Holland America Line. Our thoughts and prayers are with the family and friends of the victims.

— Holland America Line (@HALcruises) August 6, 2021