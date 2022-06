Notizie.it intervista Albe, uno dei finalisti di Amici 21: ecco cosa ci ha rivelato del suo rapporto con Serena, con Maria de Filippi e della sua esperienza al talent di Canale 5.

La redazione di Notizie.it torna ad intervistare un altro protagonista dell’ultima edizione di Amici, conclusasi poche settimane fa. Dopo la chiacchierata con il vincitore Luigi Strangis oggi è il turno di Albe, uno dei 6 finalisti della trasmisione di Maria de Filippi riuscito a conquistarsi un onorevole sesto posto.

Albe si è contraddistinto per una allegria e una spensieratezza che l’hanno reso fin da subito uno dei preferiti dal fedele pubblico del programma. Sensibile, a tratti forse un po’ stralunato ma comunque molto simpatico, Albe si è fatto notare a livello musicale per uno stile altrettanto frizzante, che mescola il pop all’elettronica.

Albe ci ha raccontato di essere molto cresciuto rispetto al passato e di essersi sentito finalmente sé stesso.

In un certo senso è come se si fosse buttato alle spalle i filtri che aveva e anche la paura del giudizio della gente e avesse iniziato a vivere la sua vita artistica esattamente come avrebbe voluto.

Una libertà artistica che percepiamo nel suo primo EP, “Karma”, che contiene tutti pezzi già editi a parte uno, una piccola sorpresa che Albe ha voluto fare ai suoi fan.

Chi è Albe di Amici 21: la biografia e la curiosità sul cantante

Albe (vero nome Alberto La Malfa) è nato ad Alfianello (Brescia). Il suo ultimo singolo è Karma, una hit dal sapore estivo che sarà contenuta nel suo omonimo EP d’esordio in uscita il 17 giugno per Warner Music Italy. L’album include i brani “Millevoci” prodotto da Tom Beaver, “Così bello” prodotto da Zef/Starchild, “Prima di Te” e “Giravolte” prodotti da Steve Tarta. Il disco include anche un pezzo a sorpresa, una canzone d’amore che fino all’uscita del disco rimarrà misteriosa.

L’artista, che è il più grande di tre fratelli, fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria e ha quindi sempre avuto un grande amore per la musica in generale.

Studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblica sul web. I suoi genitori, tuttavia, avrebbero preferito che lui continuasse l’Università. Quando il cantante ha comunicato loro l’intenzione di partecipare ad Amici inizialmente non hanno approvato la sua scelta. La paura di “mamma e papà” infatti era che la musica non potesse garantirgli un futuro stabile. Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata presentando l’inedito “Millevoci”. Ancora oggi questa canzone è quella che lo rappresenta di più.

Albe oggi è felicemente fidanzato con la ballerina Serena. A breve, in realtà, i due saranno costretti a separarsi, visto che Serena partirà per New York, dove studierà per un anno. I due, comunque, non sono molto preoccupati, visto e considerato che già si sono accordati per rivedersi nel giro dei prossimi mesi.