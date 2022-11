Albe e Serena Carella si sono lasciati: il cantante è tornato "single"

Albe e Serena Carella, ex allievi di Amici, si sono lasciati.

A ‘confermare’ la brutta notizia è stato il cantante, che ha lanciato il nuovo singolo da “single“.

Amici: Albe e Serena si sono lasciati

A distanza di qualche tempo dall’inizio della loro relazione, Albe e Serena Carella si sono lasciati. A comunicare la notizia, anche se in modo velato, è stato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando Andrea Fantino, tiktoker e amico di Albe, ha condiviso sui social un video per annunciare il nuovo singolo del cantante.

Fantino ha dichiarato:

“Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo del single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming. Cado!”.

La conferma di Albe

Poco dopo, Albe ha ricondiviso il video di Fantino e ha aggiunto:

“Sembra una presa per il colo ma è vero“.

Il cantante non si è sbilanciato, ma ci ha tenuto a sottolineare che la ‘promozione’ fatta dall’amico sembra una presa in giro, ma è la pura realtà. Albe, quindi, è tornato single.

Silenzio da parte di Serena Carella

Mentre Albe ha annunciato in modo velato di essere tornato single, Serena Carella ha preferito scegliere la via del silenzio. La ballerina, grazie ad una borsa di studio vinta ad amici, sta studiando danza a New York.