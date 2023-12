Alberto Matano e Barbara D’Urso verso “uno storico programma tv”

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alberto Matano e Barbara D’Urso potrebbero essere scelti per condurre uno storico programma tv. Singolarmente o in coppia, i due sarebbero al vaglio di Viale Mazzini.

Anche se per anni sono stati rivali sul piano degli ascolti, Alberto Matano e Barbara D’Urso potrebbero presto condividere il timone di “uno storico programma tv“. Si vocifera che i due siano al vaglio dei vertici di Viale Mazzini per uno dei format più vecchi della televisione di Stato.

Secondo le indiscrezioni, la Rai sta valutando Alberto Matano e Barbara D’Urso per la conduzione di Domenica In. Mara Venier, infatti, ha annunciato da tempo che questa è l’ultima stagione che la vedrà impegnata con il programma domenicale della tv di Stato. Sul settimanale Nuovo Tv si legge:

“Adesso è impegnata con i suoi spettacoli teatrali. Un pensiero al ritorno in TV, però, c’è sempre. Ancor di più adesso che l’amica Mara ha sostenuto la sua candidatura per Domenica in. La Venier non ha intenzione di smettere di lavorare, ma nutre il desiderio di fare qualcosa di meno impegnativo per godersi l’amore di suo marito Nicola Carraro e quello di figli e nipoti. Mara si è finalmente convinta, ma da grande professionista qual è non ha intenzione di lasciare il suo posto a chiunque. Barbara appare la prescelta, in fondo si somigliano anche. Tutte e due mettono il cuore in ciò che fanno. Sempre”.