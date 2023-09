Alberto Matano, parla la madre: "Il coming out? Non me lo aspettavo"

Marisa Fagà, madre di Alberto Matano, ha rilasciato un’intima intervista in merito al legame con suo figlio.

Alberto Matano: la confessione della madre

Per la prima volta Marisa Fagà, mamma del conduttore Alberto Matano, ha svelato alcuni retroscena su suo figlio, dal coming out in tv alle accuse di maschilismo a lui rivolte nel 2020 dalla collega Lorella Cuccarini (motivo per cui, a suo dire, lei sarebbe andata su tutte le furie).

“Alberto ha un animo sensibile. Spesso i giornalisti acquisiscono il giusto distacco, lui invece partecipa, condivide le sofferenze degli altri. Mi sono indignata quando gli è stato dato del maschilista. Proprio a lui, allevato a pane e pari opportunità fin da piccolo. L’ho trovato surreale e al tempo stesso strumentale”, ha dichiarato la mamma del volto tv, e ancora (in merito al coming out di suo figlio):

“Effettivamente, non mi ero mai accorta di nulla. Alberto aveva avuto una storia importante con una ragazza a cui mi ero affezionata, non ci pensavo proprio. Lì per lì è stato assai spiazzante ed emotivamente forte, ma l’amore prevale sempre. Insomma, dico la verità: non ne ho sofferto. C’è stato un momento di grande commozione reciproca e poi mi sono detta: “Marisa, ma scherzi? Hai fatto le battaglie per i diritti tutta la vita!”

Oggi madre e figlio hanno uno splendido rapporto e la signora Marisa ha svelato di essere molto legata anche a suo genero, Riccardo Mannino.