Alberto Matano torna in onda con una stilettata a Barbara D’Urso: le parole del presentatore Rai

Tornato al timone de La Vita in Diretta, Alberto Matano non ha mancato di lanciare una frecciata alla "rivale" Barbara D’Urso

Alberto Matano è anche lui tornato alla conduzione de La Vita in Diretta su Rai Uno dopo la pausa estiva. A conclusione della prima puntata si è tuttavia prodigato in un arrivederci parecchio curioso, che ai più è apparso come una vera e propria frecciata nei confronti della “rivale” Barbara D’Urso.

Come sappiamo, anche la popolarissima conduttrice campana è tornata già da una settimana al timone di Pomeriggio Cinque, accesa concorrenza del talk timonato dal giornalista originario di Catanzaro. Nella prima vera sfida sul fronte dell’auditel, ecco dunque che il conduttore Rai ha manifestato un atteggiamento a dir poco singolare e inaspettato.

Barbara D’Urso: la stilettata del competitor

Pomeriggio Cinque della Carmelita nazionale ha subìto un evidente cambiamento di rotta rispetto alle passate edizioni.

Per volontà dei vertici Mediaset, la trasmissione ha infatti assunto toni più sobri, dedicandosi più all’informazione e meno al gossip. Spariti anche gli opinionisti da salotto, elementi fondamentali degli show della D’Urso negli anni scorsi. Al loro posto sono invece subentrati giornalisti ed esperti capaci di raccontare le novità in fatto di attualità e cronaca.

Ma cosa ha dunque detto Alberto Matano chiudendo la prima puntata 2021/2022 de La Vita in Diretta? Con un tono molto festoso, il giornalista ha dichiarato: “La prima è andata.

Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta. La Vita in Diretta, quella vera!”. Chiaro dunque il rimando al programma di Barbara D’Urso, che pare aver in qualche modo preso spunto dalla trasmissione di Rai Uno.