La nota conduttrice Barbara D'Urso, nell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque, ha pronunciato una frase malinconica che ha preoccupato i fan

Barbara D’Urso, conduttrice di punta della rete ammiraglia di Mediaset, ossia Canale 5, ha concluso nella giornata del 10 settembre 2021, la sua prima settimana di conduzione al timone della nuova stagione del seguitissimo e amatissimo “Pomeriggio Cinque“, proprio in quest’occasione, la regina del “Col Cuore” ha pronunciato una frase che ha allarmato non poco i suoi numerosi fan.

Barbara D’Urso pronuncia una frase malinconica: fan in allarme

La nuova stagione di Pomeriggio Cinque, il programma cult di Canale 5, ha preso il via a partire dal 6 settembre 2021, la sua storica e unica conduttrice, ossia Barbara D’Urso, ha pertanto concluso la prima settimana di conduzione del programma nella giornata del 10 settembre 2021, quando di fatto è andato appunto in onda l’ultimo appuntamento settimanale.

Proprio a conclusione dell’appuntamento pomeridiano del 10 settembre 2021, la D’Urso rivolgendosi ai suoi fan come è solita fare, ha pronunciato un’insolita frase malinconica, che ha destato la preoccupazione dei suoi storici sostenitori e accaniti telespettatori, nello specifico: “Noi ci vediamo lunedì.

Tanto ci incontriamo nella mente e nessuno ci sente”.

Barbara D’Urso e la frase malinconica pronunciata: le ipotesi

Numerose sono le ipotesi sul perchè la D’Urso abbia pronunciato la frase malinconica precedentemente citata, a conclusione dell’appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque.

In particolare però l’ipotesi maggiormente accreditata sembrerebbe poter essere quella che fa riferimento al taglio apportato ai suoi programmi, che solitamente andavano in onda nel weekend, nello specifico Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Secondo alcuni follower della nota conduttrice, Barbarella avrebbe voluto lanciare con questa affermazione malinconica, una sorta di frecciatina ai vertici Mediaset, come a voler ricordare che nonostante l’abolizione dei suoi programmi del fine settimana, lei resterà comunque in contatto con i suoi fan con la mente e soprattutto “Col cuore“.

Barbara D’Urso e la frase malinconica: un periodo di grandi cambiamenti

La D’Urso per questa nuova stagione di conduzione televisiva, cominciata in questo settembre 2021, sta affrontando non pochi cambiamenti, le vecchie modalità operative della conduttrice sono state infatti totalmente sdraricate e l’unico programma rimasto a Barbara, ossia Pomeriggio Cinque, è stato completamente cambiato, una scelta editoriale non da poco, che ha completamente stravolto gli aspetti tipici del programma, che lo hanno caratterizzato per molti anni.

Nonostante gli innumerevoli cambiamenti apportati al palinsesto e a Pomeriggio Cinque, Barabra D’Urso ha comunque confermato già da questa prima settimana di conduzione, gli ottimi risultati d’ascolto che l’hanno sempre contraddistinta, dunque al momento nessun flop che possa far pensare a un suo addio a Mediaset, anzi, i suoi fan sembrano reclamare il ritorno anche dei vecchi programmi, che sono stati aboliti nel nuovo palinsesto Mediaset.